Вторая жизнь мазута: из собранных в Черном море нефтепродуктов создадут удобрение

В районе мыса Панагия в Краснодарском крае завершили сооружение технической дороги к танкеру «Волгонефть-239». Об этом сообщили в Оперштабе. На то, чтобы обеспечить проезд к севшему на мель судну, понадобилось чуть менее трёх суток. Работы не останавливали ни днем, ни ночью.

К ним приступили сразу после того, как зафиксировали очередную утечку мазута из кормовой части. О том, что происходит в эти минуты, расскажет корреспондент «Известий» Анастасия Харченко. Она работает на месте.

На кадрах — порт Тамань. В Краснодарском крае на берегу проблема продолжает буквально сочиться наружу. Специалисты зафиксировали нефтяное пятно площадью почти три тысячи квадратных метров.

Визуально определить, откуда идет разлив с танкера, сложно, однако специалисты предполагают, что причиной стала трещина в корме. Возле самого судна нефтяное пятно распространилось на большую площадь, а берег усеян пятнами мазута.

Сейчас спасатели готовятся откачать нефтепродукты из поврежденного танкера. Работами руководит оперативный штаб, созданный по поручению президента РФ Владимира Путина.

Сроки поджимают, быстро меняется погода — от штиля до шторма. И очень скоро температура начнет расти, а мазут будет рассеиваться в толще воды.

Ранее танкер уже окружали боновыми заграждениями, однако они не выдержали, нефтепродукты просочились сквозь них. Сейчас специалисты установили боны уже в несколько уровней, а изношенные конструкции постоянно заменяют на новые.

Мазут с пляжей удаляют механически, большую часть приходится буквально выгребать из моря с помощью техники, мелкие куски убирают сетями и лопатами. Группировки постоянно увеличивают.

Только за один день в Крыму зафиксировали новые выбросы мазута в шести районах: в Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте, Сакском и Черноморском районах, на острове Тузла и мысе Такиль. Загрязненный грунт сразу же вывозят.

Песок чистят, пластик утилизируют, часть мазута уничтожат, а другой найдут применение — из него планируют создать удобрение. Технологию отрабатывают прямо сейчас.

«С полигона Щелкина был взят образец массы нефтепродуктов в двух образцах. Мы добавили препарат — нефтедеструктор. Присланная из уфимского института бактерия должна за 21 день съесть нефть. Через 20 дней посмотрим», — пояснил лаборант Александр Целых.

По оценке главы МЧС, сейчас есть все ресурсы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия крушений танкеров. Куренков заявил, что будет лично курировать борьбу с мазутом на протяжении недели.

«Обращаю внимание на важность организации сбора и транспортировки нефтепродуктов, начиная с места сбора и до их утилизации», — заявил министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

Тем временем с пляжей Краснодарского края за все время вывезли сотни тысяч тонн загрязненного грунта. Весь он хранится на полигонах, однако нефтепродуктов из этой массы лишь малая часть, поэтому сейчас разрабатывают способ отсеивать мазут от песка прямо на побережье.