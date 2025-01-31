Колокольников снимается у Аронофски, у которого был роман с дочерью его бывшей

Актер не только продвинулся по карьерной лестнице, но и значительно усложнил свою любовную биографию.

Российский актер Юрий Колокольников поделился своими успехами, а заодно любопытными подробностями личной жизни. Оказалось, киноцех крайне тесен, даже когда его представители разделены океаном. Роль артисту досталась в новой картине американского мэтра Даррена Аронофски, называется она «Пойман на краже». В личном блоге Колокольников публикует кадры со съемочной площадки.

На этих снимках 44-летний актер сидит в машине рядом с главным героем, его грим изображает, видимо, последствие столкновения с плохими парнями или спортивной травмы — разбитый нос. Известно, что проект Аронофски — криминальная драма о мире бейсбола, главная роль в нем досталась номинанту на премию «Оскар» Остину Батлеру. Партнерами Колокольникова также стали Зои Кравиц и Мэтт Смит. Зрителям лента будет представлена в августе.

Теперь к самому интересному — любовным связям. Актер некогда встречался с коллегой Ксенией Раппопорт, у пары общая дочь София, ей 13 лет. У Раппопорт есть еще одна дочь, уже взрослая, Аглая Тарасова, она пошла по маминым стопам. Несколько лет назад она встречалась с Дарреном Аронофски, которые сама описывала в интервью как «бурные». Вот теперь и гадай, могла ли несостоявшаяся падчерица подкинуть роль несостоявшемуся отчиму с помощью бывшего любовника-режиссера? Пока поклонники думают над перипетиями артистической жизни, Колокольников берет и тайно женится на актрисе Вильме Кутавичюте. Шах и мат!

Судя по всему, любовные вихри и хитросплетения не мешают Юрию активно строить карьеру в России и за рубежом, несмотря на политическую обстановку. Он снялся в сериале «Игра престолов» в роли людоеда, в фильме «Довод» Кристофера Нолана, в «Телохранителе киллера» и «Призрачной шестерке» (партнером был Райан Рейнольдс), теперь его заполучил Аронофски, а еще создатели сериала HBO «Белый лотос» (Милоша Биковича в него не взяли из-за связей с Россией, а у Колокольникова есть канадский паспорт).

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