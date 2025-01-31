Жители Германии разгромили офис предложившей ужесточение миграционной политики партии
Немцы недовольны сотрудничеством ХДС с ультраправыми.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Matthey; 5-tv.ru
В Берлине активисты вломились в офис Христианско-демократического союза (ХДС). На момент вторжения в штаб-квартире были двое сотрудников, остальные успели эвакуироваться.
Протестующие сломали дверь, а также обклеивали здание листовками, пока их не прогнала полиция. Вечером по всей Германии прошли многотысячные митинги.
Жители недовольны сотрудничеством ХДС с ультраправыми, которое случилось впервые за всю историю.
На эту тему даже высказалась экс-канцлер Ангела Меркель. Новая резолюция, принятая христианскими демократами при поддержке крайне правых, предполагает серьезное ужесточение миграционной политики.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МВД Германии потребовала более полумиллиарда евро на курсы для мигрантов.
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