Жители Германии разгромили офис предложившей ужесточение миграционной политики партии

В Берлине активисты вломились в офис Христианско-демократического союза (ХДС). На момент вторжения в штаб-квартире были двое сотрудников, остальные успели эвакуироваться.

Протестующие сломали дверь, а также обклеивали здание листовками, пока их не прогнала полиция. Вечером по всей Германии прошли многотысячные митинги.

Жители недовольны сотрудничеством ХДС с ультраправыми, которое случилось впервые за всю историю.

На эту тему даже высказалась экс-канцлер Ангела Меркель. Новая резолюция, принятая христианскими демократами при поддержке крайне правых, предполагает серьезное ужесточение миграционной политики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МВД Германии потребовала более полумиллиарда евро на курсы для мигрантов.