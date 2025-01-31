В Европе заговорили о возможности проведения переговоров без Украины
Стубб: решение конфликта на Украине можно обсуждать без Киева
Фото, видео: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth; 5-tv.ru
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При этом президент Финляндии подчеркнул, что участие России в диалоге — необходимо.
О том, что решение конфликта на Украине можно обсуждать без Киева, заявили в Финляндии. При этом президент страны Александр Стубб подчеркнул, что проведение переговоров с Россией необходимо.
И, по мнению финского лидера, в них должна участвовать Европа. Впрочем, как отмечает издание Bloomberg, в ЕС и НАТО, которые раньше были едины по вопросам помощи Украине, назревает раскол.
Правительства европейских стран все быстрее теряют поддержку из-за излишней преданности Киеву в ущерб своим собственным гражданам.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности назначить представителей для переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским*, который законодательно запретил себе вести диалог с российским лидером.
* — пятилетний срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти
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