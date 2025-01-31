При этом президент Финляндии подчеркнул, что участие России в диалоге — необходимо.

О том, что решение конфликта на Украине можно обсуждать без Киева, заявили в Финляндии. При этом президент страны Александр Стубб подчеркнул, что проведение переговоров с Россией необходимо.

И, по мнению финского лидера, в них должна участвовать Европа. Впрочем, как отмечает издание Bloomberg, в ЕС и НАТО, которые раньше были едины по вопросам помощи Украине, назревает раскол.

Правительства европейских стран все быстрее теряют поддержку из-за излишней преданности Киеву в ущерб своим собственным гражданам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявлял о готовности назначить представителей для переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским*, который законодательно запретил себе вести диалог с российским лидером.

* — пятилетний срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти