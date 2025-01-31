Интерактивные шоу и эффектные опыты: в Москве пройдет фестиваль науки

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 10 0

Гостей ждет разнообразная программа.

Фестиваль науки в Москве

Фото: Булкин Сергей/ТАСС

Фестиваль науки пройдет в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах 8 февраля О мероприятии рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Здесь пройдут не только лекции о физике и космосе, но и эффектные опыты: преподаватели совместно с детьми создадут пенный вулкан и хрустальный цветок, а ведущий научит добывать безопасный огонь. Главное, что школьники смогут сделать шаг к построению карьеры в науке и познакомиться с учеными», — поделилась Ракова.

Организаторы обещают эффектные опыты и интерактивные шоу. Будут проведены эксперименты с азотом, научные бои и стендапы. Есть отдельная программа для детей и для педагогов.

Цель подобных фестивалей — помочь юным жителям города найти себя в науке. А Московский дворец пионеров планируют сделать центральной площадкой для реализации различных похожих мероприятий.

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