Дипломат предложила европейским чиновникам также запретить бурых медведей и часть солнца, которая светит России.

Высказывания западных политиков о российской песне «Сигма бой» являются клинической русофобией и безумием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Ранее член Европарламента от партии «Вольт Европа» Нелла Риль раскритиковала композицию российских школьниц «Сигма бой» и выступила с призывом ее запретить. По ее мнению, трек содержит «патриархальные и пророссийские взгляды на мир».

«Это уже клиническая русофобия. Есть просто русофобия, а у нее есть еще стадии. Это клиника. Можно запретить, я не знаю, бурых медведей... Можно вычленить ту часть солнца, которая светит России, и тоже ее попытаться запретить», — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что такое поведение западных политиков свидетельствует о «клиническом проявлении национализма». Она подчеркнула, что европейским чиновникам стоило бы сосредоточить свое внимание на насущных проблемах, а не искать скрытые подтексты в детских песнях.

К слову, премьера трека состоялась в октябре 2024 года. Песня мгновенно обрела популярность — ее стали использовать в своих роликах блогеры по всему миру. Медиапродюсер и мама одной из исполнительниц композиции уверяла, что при создании хита никаких скрытых подтекстов не было вложено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова подтвердила гибель троих россиян в авиакатастрофе в Вашингтоне.