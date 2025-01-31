«Клиническая русофобия»: Захарова о реакции западных политиков на песню «Сигма бой»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 37 0

Захарова назвала клинической русофобией призывы запретить «Сигма бой» в Европе

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Дипломат предложила европейским чиновникам также запретить бурых медведей и часть солнца, которая светит России.

Высказывания западных политиков о российской песне «Сигма бой» являются клинической русофобией и безумием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Ранее член Европарламента от партии «Вольт Европа» Нелла Риль раскритиковала композицию российских школьниц «Сигма бой» и выступила с призывом ее запретить. По ее мнению, трек содержит «патриархальные и пророссийские взгляды на мир».

«Это уже клиническая русофобия. Есть просто русофобия, а у нее есть еще стадии. Это клиника. Можно запретить, я не знаю, бурых медведей... Можно вычленить ту часть солнца, которая светит России, и тоже ее попытаться запретить», — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что такое поведение западных политиков свидетельствует о «клиническом проявлении национализма». Она подчеркнула, что европейским чиновникам стоило бы сосредоточить свое внимание на насущных проблемах, а не искать скрытые подтексты в детских песнях.

К слову, премьера трека состоялась в октябре 2024 года. Песня мгновенно обрела популярность — ее стали использовать в своих роликах блогеры по всему миру. Медиапродюсер и мама одной из исполнительниц композиции уверяла, что при создании хита никаких скрытых подтекстов не было вложено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Захарова подтвердила гибель троих россиян в авиакатастрофе в Вашингтоне.

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