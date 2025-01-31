Захарова подтвердила гибель троих россиян в авиакатастрофе в Вашингтоне

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 86 0

Российские дипломаты в данный момент находятся на связи с американским Госдепом.

Фото, видео: Reuters/Eduardo Munoz; 5-tv.ru

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Тема:
Авиакатастрофа в Вашингтоне

У трех жертв авиакатастрофы в Вашингтоне были паспорта РФ. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта», — сказала дипломат.

Свою речь Захарова начала с соболезнования семьям погибших и всем американцам.

Она отметила, что российские дипломаты в данный момент находятся на связи с американским Госдепом по проверке всей информации о погибших в этой авиакатастрофе.

Официальный представитель МИД уточнила, что в пока что проверяется информация насчет еще одного пассажира, который мог быть гражданином РФ.

Авиакатастрофа в США произошла в ночь на 30 января. Известно, что в Вашингтоне рядом с Национальным аэропортом имени Рональда Рейгана столкнулись пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk, в результате чего они упали в реку Потомак.

Всего на борту American Airlines находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, а в «Черном ястребе» — трое солдат армии США.

Как сообщил американский президент Дональд Трамп во время выступления в Белом доме, выживших в этой катастрофе нет.

По последним данным, в самолете летели 14 фигуристов, в том числе спортсмены из РФ: чемпионы мира в парном катании Вадим Наумов и Евгения Шишкова, а также советская фигуристка Инна Волянская. Все они возвращались с чемпионата США. Кроме того, на бору находился тренер и фигурист Александр Кирсанов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели обнаружили тела 40 погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне.

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