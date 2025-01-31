«Мы падаем, я люблю тебя»: истории пассажиров, успевших попрощаться с близкими буквально за минуту до гибели

Вечером 29 января 2025 года пассажирский самолет American Airlines столкнулся с вертолетом Black Hawk в небе над Вашингтоном. Выживших ни на борту лайнера, ни среди экипажа вертолета не оказалось. Жертвами трагедии стали 60 пассажиров и четыре члена экипажа лайнера, а также три пилота вертолета.

Шансов выжить, как уточняли спасатели, не было ни у кого. Лайнер летел из Уичито, штат Канзас, и на момент катастрофы заходил на посадку в аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне. После столкновения оба воздушных судна рухнули в реку Потомак.

В Штатах все случившееся уже назвали «черным днем Америки» и подчеркнули, что оправиться от пережитого удастся совсем нескоро. Окончательно добила аудиторию и история одной из погибших на борту лайнера, которая сумела отправить перед смертью мужу трогательное сообщение. В нем женщина пообещала супругу встречу через 20 минут после приземления, но сбыться ее желанию было не суждено.

Журналистам телеканала WUSA убитый горем мужчина рассказал, что получил СМС уже после того, как узнал, что лайнер потерпел крушение, а его супруги больше нет в живых.

«Я просто молюсь, чтобы кто-то вытащил ее из реки прямо сейчас. Она написала мне, что они приземлятся через 20 минут», — сознался убитый горем муж.

Мужчина добавил, что заподозрил неладное, когда его ответные сообщения 26-летней супруге не были доставлены. Лишь спустя несколько минут он узнал, что никогда больше не сможет посмотреть жене в глаза.

Крушение самолета в Вашингтоне стало не единственным, в котором пассажиры успевали проститься или признаться близким в любви. Чем отметились другие схожие случаи и что писали другие пассажиры тем, кого любили до последнего вздоха — читайте на 5-tv.ru.

«Мы падаем, я люблю тебя!»

Трогательное сообщение для своей избранницы написал мужчина по имени Артем, который летел на самолете А-320 «Уральских авиалиний» из Сочи в Омск в 2023 году. Во время полета экипаж неожиданно подал сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы.

Пока пилоты решали, куда посадить судно, а стюардессы успокаивали пассажиров, Артем прощался через СМС с любимой девушкой. В сообщении избраннице мужчина признался возлюбленной в чувствах и попросил ее не забывать о нем.

«Мы падаем! Я тебя люблю. Прощай, зай», — успел он написать ей.

Вот только, в отличие от многих других схожих случаев, Артема от трагической гибели уберегла сама судьба. Каким-то чудом пилотам удалось посадить лайнер на пшеничное поле и спасти людей. Грустного прощания не произошло.

«Папа, не волнуйся, я с девочками»

Ничуть не менее душераздирающее сообщение получил отец от собственной дочери, отправившейся в 2014 году на отдых на пароме вместе с подругами. Страшная трагедия тогда унесла жизни, по последним данным, 304 человека. Всего на момент аварии на борту судна находились 476 человек. Уже после крушения парома расследование дела показало: плавучее средство находилось в эксплуатации больше 20 лет, было перевезено в Корею из Японии и давно должно было отправиться в утиль.

Само судно вышло в свой последний, трагический рейс перегруженным примерно в три раза, и потерпело крушение едва ли не на самом старте.

Тогда шокированные пассажиры массово рассылали близким прощальные сообщения, но больше всех потрясло послание школьницы. Двумя строчками девочка, понимавшая, что ей осталось жить считанные минуты, пыталась успокоить отца.

В прощальном сообщении она написала ему, чтобы тот не переживал за нее, и подчеркнула — она верит в то, что сможет спастись.

«Папа, не волнуйся, на мне спасательный жилет, и я с девочками. Мы внутри корабля, в коридоре. Корабль слишком наклонился. Тут слишком много народу», — гласил прощальный текст.

«Мама, мы с тобой теперь долго не увидимся»

Катастрофа над Синаем в 2015 году унесла жизнь 224 человек. Трагедия разделила жизнь семей на «до» и «после». В тот роковой день родители и друзья должны были встретить пассажиров рейса 7К-9268, направлявшихся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, но через 23 минуты после взлета связь с авиалайнером пропала. Самолет рухнул на землю в центральной части Синайского полуострова.

Судя по всему, кто-то из пассажиров того рейса успел осознать, что им грозит гибель. Иначе как объяснить тот факт, что мать одной из женщин с того злополучного рейса получила от дочери сообщение, которое, к тому же, стало пророческим.

«Мама, мы с тобой теперь долго не увидимся», — написала Ольга своей матери Валентине.

«Я знаю, что уже не вернусь»

32-летняя Екатерина Мурашова и ее мама — 56-летняя Ирина Пикалева работали в госуправлении социальной защиты Псковской области. Екатерина в 2014 году была участницей конкурса красоты и таланта среди замужних женщин — «Миссис Псков-2014». У нее осталась дочь, которой на тот момент было всего восемь лет.

Незадолго до катастрофы над Синаем (позже тот инцидент назовут терактом) обаятельная блондинка успела написать подруге странное сообщение. В нем она намекнула, что предчувствует скорую гибель. Знала ли модель в тот момент, что их с матерью жизнь оборвется так быстро — неизвестно до сих пор.

«Я знаю, что уже не вернусь», — гласило послание.

«Пришло время для завещания»

В последние дни декабря 2024 года в международном аэропорту города Муан (Южная Корея) потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Jeju Air, следовавший рейсом из Бангкока. По предварительной информации, из находившихся на его борту 181 человека, выжили двое.

Один из пассажиров, осознававший, что совсем скоро его самолет столкнется с землей, успел оповестить об этом своего родственника. Как позже вспоминал в местных СМИ родственник погибшего, близкий человек написал ему всего два предложения.

«Птица попала в крыло, не можем сесть. Видимо, пришло время для завещания?» — гласило послание.

«Такая работа»

Бортмеханик сбитого украинцами Ил-76 Сергей Житенев успел отправить жене сообщение перед крушением, пишет журнал «Секрет фирмы». Правда, в отличие от предыдущих историй, вместо признаний в любви он будто оправдался перед ней, что больше никогда ее не увидит. Как позже признавалась сама вдова, в какой-то момент ей показалось, что супруг испытывал перед гибелью чувство вины за то, что нередко выбирал работу, вместо того чтобы быть просто рядом.

«Такая работа», — написал он супруге незадолго до трагической гибели.

У Житенева остались жена и маленький ребенок. Из жизни пилот ушел героем — на протяжении долгих лет мужчина отдавал гражданский долг Родине. В момент гибели Сергей управлял самолетом, на борту которого были пленные украинские боевики. По предварительной информации, ВСУ побили воздушное судно ракетой, в котором находились их же «товарищи».

Российские пилоты, перевозившие в начале января 2024 года украинских боевиков, после попадания ракеты не стали катапультироваться, а пожертвовали собой, чтобы увести падающий самолет подальше от жилых домов, и тем самым избежали жертв со стороны гражданского населения.

«Я тебя люблю»

Прощальную весточку от своего возлюбленного сразу после крушения Sukhoi Superjet 100 в 2019 году получила и бортпроводница. Максим Моисеев, до последнего спасавший пассажиров из горящего лайнера, успел черкнуть избраннице всего три слова: «Я люблю тебя».

По воспоминаниям лишившейся самого близкого человека стюардессы, Моисеев был в меру серьезным и неконфликтным парнем, не склонным к откровениям и пылким чувствам. Поэтому, когда избранница увидела от возлюбленного это сообщение, почувствовала неладное, но дозвониться до него так и не смогла.

При жизни Максим Моисеев мечтал стать профессиональным военным, но впоследствии передумал и решил податься в гражданскую авиацию. На рейсах «Аэрофлота» мужчина успел поработать чуть больше года и не видел жизни без полетов и клиентов.