Следственный комитет (СК) России проведет правовую оценку высказыванию сенатора Чехии Мирославы Немцовой — она призвала повторить блокаду Ленинграда. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

О том, что нужно вернуть времена блокады Ленинграда Великой Отечественной войны, бывший председатель палаты парламента заявила в своих социальных сетях. Такой была ее реакция на празднование годовщины освобождения города-героя.

«Россия сегодня празднует годовщину освобождения Ленинграда от блокады во время Второй мировой войны. Хотя им нужно не праздновать, а снова испытать подобное», — заявила Немцова.

По словам сенатора, европейские страны добьются указанного эффекта для России, если ужесточат санкции против государства. Она считает, что они должны привести к экономическому краху страны.

Спустя время Немцова удалила пост.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что желание политика повторить блокаду — это ничто иное, как преобладание русофобов в рядах западных политиков, состояние которых можно приравнять к безумию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал снятие блокады Ленинграда важнейшим рубежом борьбы с нацизмом.