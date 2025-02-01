Артиллеристы уничтожили технику ВСУ вместе с личным составом. Лучшее видео из зоны СВО

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 30 0

Опубликовано видео, как артиллеристы уничтожили технику ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Курская область Спецоперация

«Гиацинты» способны наносить удары на расстоянии до 33,5 километров.

Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» уничтожил артиллерийское орудие и пехоту ВСУ в Херсонской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Мы работаем больше и интенсивней. Как только у них что-то появляется, сразу в контрбатарейной перехватываем инициативу и их орудие уничтожается, только стоит его выявить. На этой неделе мы поразили два орудия. Результативно. Полностью вместе с их личным составом… У нас, в среднем, на ответ по команде уходит полторы-две минуты — и мы стреляем», — рассказал командир расчета с позывным «Волк».

«Гиацинт» — прекрасное дальнобойное орудие. Пушка способна наносить удары на расстоянии до 28,5 километров (осколочно-фугасными снарядами) и до 33,5 километров (активно-реактивными снарядами).

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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