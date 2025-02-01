В Стерлитамаке неизвестный ударил женщину ножом за отказ познакомиться

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 24 0

Молодого человека разыскивает полиция.

В Стерлитамаке неизвестный ударил женщину ножом за отказ познакомиться

Фото: 5-tv.ru

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В городе Стерлитамак молодой мужчина напал с ножом на сотрудницу троллейбусного депо после того, как получил от нее отказ. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. По его данным, 46-летняя женщина шла на работу по улице Кочетова ранним утром, на пути ей встретился парень, на вид ему было лет 25. Кроме того, он был, очевидно, пьян и желал познакомиться с прохожей.

Женщина отказалась знакомиться и продолжать разговор, после чего сразу же была повалена на землю. Злоумышленники избил ее и нанес несколько ударов ножом по разным частям тела, а затем скрылся. Несмотря на раны, пострадавшая сумела дойти до диспетчерского депо. Ей оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали в отделение реанимации, за ее состоянием наблюдают врачи.

Мужчину, считающего женское «нет» поводом для жестокой расправы, все еще разыскивают. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал об инциденте, произошедшем в аэропорту Красноярска. Пьяный иностранец устроил в одном из ресторанов аэровокзала, а потом бегал с оружием в зоне регистрации.

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