Среди лучших в мире: звезда «Молодежки» Канопка оценил киноиндустрию РФ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 23 0

Актер из «Молодежки» Канопка оценил киноиндустрию РФ: В четверке лучших в мире

Фото, видео: © РИА Новости/Евгения Новоженина; 5-tv.ru

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Артист уверен, что успехи его коллег повышают интерес зарубежных звезд и режиссеров к российским фильмам.

Актер театра, кино и телевидения Владислав Канопка высоко оценил успехи российских кинематографистов на международной арене. По мнению звезды сериала «Молодежка», сегодня отечественные фильмы не уступают в качестве зарубежным, более того, активно конкурируют с ними.

В интервью корреспонденту 5-tv.ru в кулуарах премии «Золотой орел» артист отметил, что за минувшие годы произошли колоссальные изменения в сфере, и она не стоит на месте.

«Если мы посмотрим историю за последние 10-15 лет, то семимильными шагами киноиндустрия России просто вырывается в супертоп. Я думаю, сейчас она в четверке лучших киноиндустрий мира. И качество растет, и разность материалов, и, безусловно, рынок, денежка. Поэтому можно привлекать уже и иностранных актеров к нам и не только актеров. Я думаю, что и сценаристов, и режиссеров. Когда есть развитие, есть и интерес к партнерам из других стран», — сказал Канопка.

Актер сыграл свою первую заметную роль именно в «Молодежке». Он воплотил на экране хоккеиста Андрея Кисляка, харизматичного сына прокурора. А потом проснулся знаменитым. Благодаря этому успеху Канопка стал востребованным и снялся с тех пор в ряде новых проектов.

В 2023-м вышел фильм «Финт Боброва», в котором артист сыграл главную роль — снова с клюшкой в руках.

Кроме того, единственный из всего каста первой «Молодежки» Канопка начал работу над новым сезоном «Молодежка. Студенты». Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложилась жизнь других актеров этого популярного сериала.

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