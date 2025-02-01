Американские журналисты сообщают о множественных жертвах в Филадельфии после крушения самолета

Горит местный торговый центр.

В результате авиакатастрофы в Филадельфии, в ходе которой частный легкомоторный самолет упал в жилом квартале города, горят жилые дома. Кроме того, поврежден газопровод и местный торговый центр — Roosevelt Mall. Из горящих зданий эвакуируют людей, сообщает Philadelphia Inquirer.

Издание также заявило о «множественных жертвах» среди местных жителей.

Известно, что потерпевший крушение в Пенсильвании лайнер был небольшим частным самолетом, информацию подтвердил губернатор города Джош Шапиро. Fox News сообщают, что речь идет про Lear 55 — лайнер пропал с радаров спустя полминуты после взлета. Среди шести пассажиров на борту, сообщали местные СМИ, летели два доктора, один пациент и один сопровождающий. Позже эту информацию опровергли официальные власти.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились новые кадры авиакатастрофы в Вашингтоне. На видео крушение показано с другого ракурса. Заметно, как пассажирский самолет быстро снижается, и к нему приближается военный вертолет. В результате столкновения возникает яркая вспышка, после чего воздушные суда падают в реку Потомак.