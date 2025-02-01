Пенсионер из Петербурга лишился трех миллионов рублей из-за мошенников

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 35 0

Несколько дней мужчин поступали звонки от неизвестных.

Пенсионер из Петербурга лишился трех миллионов рублей из-за мошенников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Санкт-Петербурге произошел инцидент, в результате которого 81-летний житель города лишился трех миллионов рублей.

В период с 26 по 29 января мужчина получил несколько звонков от неизвестных, которые представились сотрудниками «Ростелекома», ФСБ и Центрального банка.

Сперва злоумышленники сообщили, что необходимо переоформить договор на оказание услуг, а затем убедили пенсионера в спонсировании боевиков ВСУ. В результате мужчина потерял крупную сумму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники начали инсценировать похищение детей.

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