Пенсионер из Петербурга лишился трех миллионов рублей из-за мошенников

Несколько дней мужчин поступали звонки от неизвестных.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Санкт-Петербурге произошел инцидент, в результате которого 81-летний житель города лишился трех миллионов рублей.
В период с 26 по 29 января мужчина получил несколько звонков от неизвестных, которые представились сотрудниками «Ростелекома», ФСБ и Центрального банка.
Сперва злоумышленники сообщили, что необходимо переоформить договор на оказание услуг, а затем убедили пенсионера в спонсировании боевиков ВСУ. В результате мужчина потерял крупную сумму.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники начали инсценировать похищение детей.
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