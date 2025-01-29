Запрет на «Сигма бой» и Газманова: русские песни попали под цензуру в Европе

Западные чиновники нашли «опасные» ноты в музыкальном хите, который исполнили наши подростки.

Между тем на Западе разглядели новую угрозу, которая якобы исходит от Москвы. На этот раз опасные ноты нашли в музыкальном хите, исполненном группой наших подростков.

Трек стал настолько популярным за границей, что его текст даже разбирали в Европарламенте. В то же время разразился скандал в Литве. Там замминистра финансов страны обвиняют чуть ли не в госизмене за прослушивание песни на русском. Корреспондент «Известий» Марина Кравцова продолжит.

Цензура в Литве теперь запрещает не только говорить. За прослушиванием русских патриотических песен поймали литовского заместителя министра финансов Валентина Гаврилова.

Небывалую дерзость моментально осудил президент страны и поручил провести проверку музыкальных предпочтений чиновника.

«Подобное поведение одного из заместителей министра неприемлемо. И я очень надеюсь, что Департамент общественной безопасности учтет все эти обстоятельства и положит этому конец», — сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Взволновала президента и активистов песня Олега Газманова «Сделан в СССР» — музыку замминистра слушал в российской социальной сети. И это, по мнению главы литовской разведки, могло угрожать безопасности страны. Рожденный в Советском Союзе Гаврилов страничку уже удалил и начал оправдываться.

«Я не ставил лайки и не делился ей. Я слушал эту песню, но я не фанат Газманова и не фанат этой песни, и не пропагандировал ее. На самом деле, я думал, что список прослушанных песен публично не виден», — сказал бывший заместитель министра финансов Литвы Валентин Гаврилов.

Раскаяние чиновника в Литве не оценили. Тут же припомнили, как в 2020-м уже в другой — запрещенной в России социальной сети — он поздравил сограждан с 9 мая.

«Я старался донести и журналистам, и всем, что люди, которые приходят 9 Мая на кладбище с цветами, лишь чтят память погибших и не имеют враждебных мыслей по отношению к Литве. Я тоже», — заявил бывший заместитель министра финансов Литвы Валентин Гаврилов.

Попавшему в опалу чиновнику в итоге пришлось с поста в Министерстве финансов уйти, чтобы не мешать работать. Уровень промышленного производства в стране падает — в фармацевтической сфере на 82%.

Но Минфин обсуждает вовсе не это, а любовь Гаврилова к музыке Газманова. Берут пример со старших коллег из Европарламента, которые не смогли пережить популярность российской детской песенки.

«Сигма бой» — это вирусный русский трек, который передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир. ЕС должен решительно пресечь любые попытки русского влияния», — заявила депутат Европейского парламента Нела Риль.

Чем феминистку из немецкой партии Volt так не устроила простая детская песня? Возможно, вот этой чересчур патриархальной строчкой. Хотя авторы композиции и родители девочек только рады бесплатному пиару на таком высоком уровне — в видеохостинге клип сразу же набрал 66 миллионов просмотров.

«Мы абсолютно точно не собирались затрагивать какие-то политические контексты, тем более темы матриархата или патриархата, но удивительным образом это все перевернулось в Европе и за этим, безусловно, очень интересно наблюдать», — отметил один из авторов песни Михаил Чертищев.

От истерии вокруг детской песни в шоке даже европейские депутаты.

«Это просто иллюстрация общего кризиса, который мы наблюдаем сейчас на Западе. Свобода слова и культурное самовыражение, даже в подростковой субкультуре, приветствуются», — сказал бывший член Европарламента Гуннар Бек.

Видимо, по мнению представителей немецкой Volt в Европарламенте, запрет детской песни поможет решить экономические или миграционные проблемы в Европе, ведь других решений у них нет. Гораздо интересней, а главное, проще — бороться с детской музыкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европа не собирается отказываться от сжиженного природного газа из РФ.