«Видел что-то похожее на ногу»: что известно об авиакатастрофе в Филадельфии

Самолет потерпел крушение в жилом районе спустя полминуты после взлета, после чего произошел мощный взрыв, горят жилые дома и торговый центр.

В США произошла еще одна авиакатастрофа: через полминуты после взлета в жилом районе разбился лайнер санитарной авиации в Филадельфии. На борту было шесть человек, среди которых один — это ребенок. Что известно о крушении самолета на данный момент — подробнее в материале 5-tv.ru.

Трагедия произошла в ночь на 1 февраля (шесть часов вечера по местному времени) на северо-востоке Филадельфии в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман. Известно, что лайнер Learjet 55 летел в аэропорт в Спрингфилд-Брэнсон в штате Миссури.

По данным Fox News, на борту самолета находились два пилота, маленькая девочка-пациент, ее мама и два медика. Известно, что семья приехала из Мексики в США на лечение и уже собиралась возвращаться домой. Однако, согласно данным полицейского управления города, на борту лайнера числилось два человека.

Согласно записям с уличных видеокамер и слов очевидцев, после падения можно было увидеть огромный огненный шар, после чего был мощный хлопок, а потом и еще один взрыв.

На видео, которые выкладывали пользователи соцсети X, можно заметить, что самолет врезался в землю почти под прямым углом.

В СМИ говорят, что в самолете находились кислородные баллоны, и именно это послужило причиной такого сильного взрыва. Помимо этого, при крушении лайнер мог задеть газопровод.

Reuters/Rachel Wisniewski; x.com/PhillyCrimeUpd; 5-tv.ru

После этого в одно мгновение загорелись соседние дома и автомобиль.

«Я увидел, как самолет опускается все ниже, он задел дом. Потом „бум“, взрыв. Я никогда в жизни не видел ничего подобного: трупы, обломки, сожженные машины», — сказал один из очевидцев трагедии.

Другой свидетель также рассказывал про огромное по размеру пламя, летающие обломки.

«Еще я видел что-то похожее на человеческую ногу, ботинки, разбросанные по обочине», — сказал сотрудник находившейся неподалеку от крушения заправки по имени Майки.

Официальной информации о пострадавших пассажирах еще нет, но есть сообщения о пострадавших жителях в месте, куда рухнул лайнер. Однако, судя по рассказам свидетелей о пожаре и взрыве, выжить при таких обстоятельствах у пассажиров обычно шансов нет.

Philadelphia Inquirer сообщают о «множественных жертвах», так как огонь перекинулся еще и на местный торговый центр Roosevelt Mall.

Телекомпания NBC приводит информацию о шести жителях района, которые были госпитализированы. По данным NBC, трое человек уже получили медицинскую помощь и были выписаны из медучреждения.

Также СМИ сообщают, что среди оставшихся госпитализированных есть 11-летний мальчик, 30-летняя женщина с травмами лица и 31-летний мужчина с травмами головы. Подробностей об их состоянии нет, но никто из них не находился в самолете.

В данный момент район, где произошла авиакатастрофа, оцепили, все дороги там перекрыты, проходит эвакуация жителей из горящих зданий, спасатели продолжают работу на месте крушения.

«На данный момент у нас нет данных о количестве погибших. Пострадали несколько жилых домов и транспортных средств. Мы настоятельно просим держаться подальше от места происшествия и ни к чему не прикасаться», — сказала мэр Филадельфии Шерил Паркер.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с катастрофой и дал свой комментарий, но пока что коротко. Стоит ожидать более подробной информации чуть позже, когда спасательная операция в Филадельфии закончится.

«Печально видеть, как терпит крушение самолет в Филадельфии, штат Пенсильвания. Погибли невинные души. Наши сотрудники полностью задействованы. Службы быстрого реагирования уже получили благодарность за проделанную отличную работу. Да благословит вас Бог», — написал американский президент в соцсетях.

Причина падения самолета еще предстоит выяснить. В данный момент проводится расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что все бортовые самописцы разбившегося в Вашингтоне самолета извлечены.