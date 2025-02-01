Все бортовые самописцы разбившегося в Вашингтоне самолета извлечены

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 18 0

«Черные ящики» находятся в хорошем состоянии.

Все бортовые самописцы разбившегося в Вашингтоне самолета извлечены

Фото: Reuters/Byline

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Тема:
Авиакатастрофа в Вашингтоне

Следственная группа в Вашингтоне извлекла все бортовые самописцы самолета авиакомпании PSA Airlines, разбившегося при посадке в аэропорт имени Рональда Рейгана. С такой информацией выступили в Национальном совете по безопасности на транспорте.

Сообщается, что «черные ящики» находятся в хорошем состоянии.

Трагедия в Вашингтоне произошла в ночь на 30 января рядом с Национальным аэропортом имени Рональда Рейгана. Пассажирский самолет, в котором находилось четыре члена экипажа и 60 пассажиров, столкнулся с военным вертолетом Black hawk. Известно, что в «Черном ястребе» летели трое солдат армии США. Никто не выжил.

Позднее стало ясно, что в самолете находились 14 фигуристов, в том числе российские спортсмены, которые возвращались с местного соревновани. Среди них были чемпионы мира в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также фигуристы Александр Кирсанов и Инна Волянская.

Ранее 5-tv.ru публиковал истории пассажиров, успевших попрощаться с близкими буквально за минуту до гибели. Крушение самолета в Вашингтоне стало не единственным, в котором пассажиры успевали проститься или признаться близким в любви.

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