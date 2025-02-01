«Награда нашла героя»: Джигурда о включении в список угроз киевскому режиму

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 571 0

Джигурда назвал наградой включение его имени в список угроз киевскому режиму

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем;Instagram*/instadzhygurda;5-tv.ru

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Эпатажный шоумен в стихах высказал все, что думает об украинских санкциях в его отношении.

Актер и шоумен Никита Джигурда счел наградой для себя включение в список угроз киевскому режиму. В личном блоге он разместил видеообращение по этому поводу.

«Недавнее включение моей фамилии в список артистов, представляющих угрозу нацистскому режиму, захватившему власть на Украине, я считаю достойной наградой, которая подтверждает мою значимость как творческого человека, выступающего за мировые ценности русской культуры и освобождение от людоедского бандеровского режима. Так что я в хорошем списке, наград нашла героя. При любом раскладе победа за нами, победа наша», — заявил Джигурда.

Он также назвал себя русским артистом и поэтом, который родился в Советской Украине, а «не на бандеровской нацистской окраине». Артист в стихах заявил, что для него неприемлемо Третий рейх восхвалять и фашистскую свастику на тело набивать. Также он не приемлет «блажь нацистских идей», в которых культивируют «практику уничтожения людей».

«Но русские умеют хворь лечить -

Болезнь всех тех, кто мир злом заражает.

Русские, как раковую опухоль врачи,

Безжалостно и жестко вырезают», — прочел Джигурда строки собственного сочинения.

Украинские власти ранее внесли Джигурду в список персон, угрожающих национальной безопасности страны. Это было мотивировано тем, что артист в 2023 и 2024 годах выступал с концертами и передавал гуманитарную помощь российским военным, находящимся в новых регионах России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народная артистка РФ Лариса Долина включена в санкционный список Евросоюза за поддержку спецоперации, выступления перед российскими военными и концерты в городах Донбасса.

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