Умер актер из «Убойной силы» Виктор Семеновский

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 59 0

О смерти артиста сообщили в петербургской Александринке, на сцену которой он выходил более 55 лет.

Умер актер из «Убойной силы» Виктор Семеновский

Фото: Telegram/Александринский театр ❘ Александринка/alexandrinsky

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Советский и российский актер Виктор Семеновский, известный, в том числе, участием в популярном сериале «Убойная сила», умер на 82-м году жизни. Трагическую новость сообщили в Александринском театре, на сцену которого артист выходил более 55 лет.

«Сегодня на 82-м году жизни скончался артист Виктор Борисович Семеновский», — говорится в сообщении на сайте театра.

Виктор Семеновский служил в петербургской Александринке с 1969 года, сыграв свыше 70 ролей. Одной из его последних театральных работ стала роль Анаксагора в постановке «Демагог».

Семеновский был и востребованным киноактером: начав сниматься в 1962 году, он сыграл более 50 ролей в фильмах и сериалах. В их числе такие популярные картины, как «Земля Санникова», «Звезда пленительного счастья», «Сладкая женщина», «Жизнь Клима Самгина», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Тайны следствия» и другие.

За достижения в области культуры Семеновский в 2021 году получил благодарность от Министерства культуры РФ, а в 2024-м — от Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Виталий Воробьев, известный своими выступлениями в жанре акробатики и дрессировки медведей, ушел из жизни в возрасте 79 лет.

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