В Курской области формируют точный список пропавших без вести жителей региона

В перечне уже насчитывается около двух тысяч человек.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Курской области составляют список пропавших без вести местных жителей, которых не могут найти родственники. Об этом сообщили в правительстве региона, уточнив, что сейчас в списке около двух тысяч человек.
Отмечается, что Комитет региональной безопасности ранее представил более десяти списков, составленных сотрудниками Управления регионального МВД, аппарата Уполномоченного по правам человека, Красного креста, органов местного самоуправления, а также волонтерами и родственниками пропавших. Многие имена в этих списках дублируются по несколько раз, что осложняет формирование единого перечня.
В ближайшее время пройдет заседание рабочей группы, созданной врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, на котором рассмотрят уточненный список имен и фамилий. Затем он будет опубликован на официальных ресурсах региона.
Атака ВСУ на Курскую область
Украинские националисты напали на Курскую область утром 6 августа 2024 года. ВСУ попытались прорвать оборону на государственной границе России и нанесли массированный удар по мирным районам региона.
От действий боевиков погибли и пострадали мирные люди. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.
Согласно последним данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли до 56570 боевиков.
Ранее 5-tv.ru рассказал страшные детали о зверствах украинских боевиков в Русском Поречном, где были убиты мирные жители.
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