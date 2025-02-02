И почему он может завершить конфликт на Украине?

Конфликт на Украине может завершится за один-два месяца. Такую оценку дал Владимир Путин и назвал главное условие — западные спонсоры должны прекратить поставлять киевскому режиму деньги и оружие.

В коротком восьмиминутном интервью российский лидер фактически расписал пошаговую стратегию, как можно ускорить разрешение конфликта на Украине. Конечно, слова эти предназначались не для Киева, а для его спонсоров.

Вашингтон уже сделал первый шаг по правильному пути — заморозил на 90 дней всю помощь по линии Госдепа. Но пока европейцы еще подкидывают из своих арсеналов.

«Суверенитет Украины он почти нулевой. Если есть желание у их западных спонсоров добиться мира, ну, путь очень простой. Я когда-то и Байдену об этом тоже посылал соответствующий сигнал. Есть желание, все, пожалуйста. И тогда они быстро найдут все юридические способы закрыть вопросы правового характера», — сказал Владимир Путин.

Вопрос правового характера: определить, кто от Украины может вести переговоры. Фактически страной управляет команда Владимира Зеленского, но юридически он — нелегитимный узурпатор, поскольку его полномочия президента истекли еще в мае 2024 года.

Из-за этого Украина оказалась в юридической ловушке, ведь Зеленский сам подписал указ о том, что переговоры с Россией невозможны.

Сейчас он вроде даже как-то пытается оправдаться, мол, сделал это вынуждено, когда под Киевом стояли русские войска.

Хотя давайте посмотрим указ, дата — осень. Войска от Киева отведены в марте — полгода как. Но дело не в этом, а в том, что переговоры с ним сейчас юридически невозможны.

«Когда, значит, нынешний глава режима, так сегодня его можно называть, подписывал этот указ, он был легитимным президентом, относительно. А теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный. Вот фишка-то в чем. Засада в чем? Понимаете? Ловушка. Но, в принципе, по большому счету, если хотят это сделать, юридический способ есть. Пожалуйста, пускай там в соответствии с Конституцией это сделает председатель Рады», — подытожил российский президент.

Председатель Верховной Рады в данном случае не конкретный политик, а должность.

В кресле спикера Рады этого созыва успели побывать два человека. Сперва был Дмитрий Разумков, самостоятельный и настроенный- после своего увольнения — против Зеленского. И Руслан Стефанчук, как и Зеленский, бывший юморист-КВНщик, и он не один раз отказывался от переговоров с Москвой. Но ведь и Стефанчук не вечен.

Но кто тогда претендент номер один на должность спикера Рады и, учитывая нынешние реалии, спасителя Украины?

Логично, что глава крупнейшей фракции, у которой более половины мест в парламенте — Давид Арахамия.

Удивительное дело, но именно его позвал Дональд Трамп на свою инаугурацию. Не посла Украины, не главу МИД, не спикера Рады, не Зеленского. Нет. Арахамию.

Арахамию и в Москве знают неплохо, ведь это он возглавлял украинскую делегацию на переговорах весной 2022 года, когда, несмотря на все сложности, удалось прийти к компромиссам. То есть конфликт на Украине мог быть закончен через полтора месяца после обострения, когда 15 апреля 2022 года финальный проект договора из Киева отправили в Москву и получили одобрение Кремля, несмотря на то, что отдельные ведомства, в том числе и МИД, были против некоторых моментов.

«Я согласился с тем, что мы готовы реализовать этот документ. И прям 15 вечером или 16 мы передали в Киев о том, что мы согласны дорабатывать этот, ну, подписывать этот документ. Дорабатывать там было уже практически нечего, там был только один момент, который украинская сторона предлагала рассмотреть и поставить точку на личной встрече двух президентов. Я согласился и с этим. Но вдруг из Киева поступила информация о том, что им нужно посоветоваться со своими союзниками, и они берут недельную паузу. Ну вот они посоветовались», — заметил Владимир Путин.

Собственно, тот же Арахамия и рассказал, что приехал Джонсон и предложил просто воевать.

На самом деле тогда, в апреле 2022 года в Киеве было много гостей и из Европы, и из Америки, потому что российские войска отошли от украинской столицы, туда и потянулись трусливые доброжелатели.

Многие уже лишились своих постов, как тот же Джонсон, как Байден. Как большинство подстрекателей. Но пока поддержку из западных столиц Киев получает, потому тянет время, потому держится за курское приграничье, которое надеется выгодно обменять на грядущих переговорах.