Охрана, роскошная гримерка и граппа: что входит в райдер Гоши Куценко

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 25 0

В райдер Гоши Куценко входит охрана и итальянский напиток граппа

После истории с трупом в автомобиле стал известен необычный райдер Гоши Куценко

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Артист поучаствует в вашем мероприятии за 4,2 миллиона рублей.

Райдер Гоши Куценко — это 4,2 миллиона рублей за выступление, гримерка, охрана и итальянский алкогольный напиток граппа, выдержанный в бочках либо для виски, либо для сотерна. О требованиях актера рассказал «Абзац».

Артист приходит со сценарием, созданным, исходя из тематики мероприятия. Может выступить один, а может в компании музыкантов — так будет дороже. Интересный пункт в списке требований Гоши Куценко — граппа, причем выдержанная в определенных условиях. Если организаторы не могут выполнить просьбу актера, им следует обсудить альтернативу с его менеджером.

Прочие составляющие райдера стандартны. Например, гримерка, оснащенная всеми удобствами. Среди них также закуски: рыбная, мясная, овощная, сырная и фруктовая тарелки.

Артисту и его команде следует подготовить горячее питание. Гоша Куценко отмечает, что мероприятие должна сопровождать охрана. Но ее цель — не артист, а гримерка, которая во время развлекательной программы пустует. Заказчик полностью отвечает за сохранность имущества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в «Запорожце» Гоши Куценко обнаружили истерзанное тело женщины. Актер уже давно не пользуется машиной, но местные жители распоряжаются ею по-своему.

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