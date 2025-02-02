«Молюсь на него»: Регина Тодоренко считает Влада Топалова лучшим отцом и мужем

Благодаря усилиям супруга телеведущая может позволить себе не зацикливаться на семейной жизни.

Регина Тодоренко считает своего супруга исполнителя Влада Топалова не только лучшим отцом для сыновьй, но и примерным мужем. Благодаря его заботе и ответственности телеведущая может позволить себе не зацикливаться на семье, пишет «Теленеделя».

«Я прямо молюсь на него, потому что таких отцов я еще никогда в жизни не видела», — поделилась она с изданием.

Регина и Влад в браке семь лет. Певец поддерживает супругу и активно занимается воспитанием детей. Благодаря его весомому вкладу в семейную жизнь Регине удалось реализовать себя в карьере, а также воплотить в жизнь многие планы и мечты.

Телеведущая отмечает, что ее сыновья Майкл и Мирослав имеют очень непростые характеры. Иногда между ними случаются драки, в таком случае приходится вмешиваться родителям. Однако периодические ссоры не делают отношения между братьями хуже: они любят друг друга и стараются уступать.

Когда у Регины родился первенец, она мечтала, что следующим ребенком станет девочка. Судьба распорядилась иначе, и это совсем не печалит телеведущую: в семье, где преобладают мужчины, она в большей мере ощущает собственную женственность.

«Обретя такую невероятную семью, где два малыша-парня, и такой красивый мужчина, как Влад, который учит их всему: как нужно вести себя с женщиной, как ухаживать, заботиться, то, конечно, я чувствую себя принцессой. Хотя иногда принцесса превращается в Золушку», — рассказала Регина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Влад Топалов рассказал о конфликтах с Региной Тодоренко.