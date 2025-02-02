«Молюсь на него»: Регина Тодоренко считает Влада Топалова лучшим отцом и мужем
Регина Тодоренко считает своего супруга лучшим отцом и мужем
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Благодаря усилиям супруга телеведущая может позволить себе не зацикливаться на семейной жизни.
Регина Тодоренко считает своего супруга исполнителя Влада Топалова не только лучшим отцом для сыновьй, но и примерным мужем. Благодаря его заботе и ответственности телеведущая может позволить себе не зацикливаться на семье, пишет «Теленеделя».
«Я прямо молюсь на него, потому что таких отцов я еще никогда в жизни не видела», — поделилась она с изданием.
Регина и Влад в браке семь лет. Певец поддерживает супругу и активно занимается воспитанием детей. Благодаря его весомому вкладу в семейную жизнь Регине удалось реализовать себя в карьере, а также воплотить в жизнь многие планы и мечты.
Телеведущая отмечает, что ее сыновья Майкл и Мирослав имеют очень непростые характеры. Иногда между ними случаются драки, в таком случае приходится вмешиваться родителям. Однако периодические ссоры не делают отношения между братьями хуже: они любят друг друга и стараются уступать.
Когда у Регины родился первенец, она мечтала, что следующим ребенком станет девочка. Судьба распорядилась иначе, и это совсем не печалит телеведущую: в семье, где преобладают мужчины, она в большей мере ощущает собственную женственность.
«Обретя такую невероятную семью, где два малыша-парня, и такой красивый мужчина, как Влад, который учит их всему: как нужно вести себя с женщиной, как ухаживать, заботиться, то, конечно, я чувствую себя принцессой. Хотя иногда принцесса превращается в Золушку», — рассказала Регина.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Влад Топалов рассказал о конфликтах с Региной Тодоренко.
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