«Молюсь на него»: Регина Тодоренко считает Влада Топалова лучшим отцом и мужем

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Регина Тодоренко считает своего супруга лучшим отцом и мужем

Тодоренко считает Топалова лучшим отцом:

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Благодаря усилиям супруга телеведущая может позволить себе не зацикливаться на семейной жизни.

Регина Тодоренко считает своего супруга исполнителя Влада Топалова не только лучшим отцом для сыновьй, но и примерным мужем. Благодаря его заботе и ответственности телеведущая может позволить себе не зацикливаться на семье, пишет «Теленеделя».

«Я прямо молюсь на него, потому что таких отцов я еще никогда в жизни не видела», — поделилась она с изданием.

Регина и Влад в браке семь лет. Певец поддерживает супругу и активно занимается воспитанием детей. Благодаря его весомому вкладу в семейную жизнь Регине удалось реализовать себя в карьере, а также воплотить в жизнь многие планы и мечты.

Телеведущая отмечает, что ее сыновья Майкл и Мирослав имеют очень непростые характеры. Иногда между ними случаются драки, в таком случае приходится вмешиваться родителям. Однако периодические ссоры не делают отношения между братьями хуже: они любят друг друга и стараются уступать.

Когда у Регины родился первенец, она мечтала, что следующим ребенком станет девочка. Судьба распорядилась иначе, и это совсем не печалит телеведущую: в семье, где преобладают мужчины, она в большей мере ощущает собственную женственность.

«Обретя такую невероятную семью, где два малыша-парня, и такой красивый мужчина, как Влад, который учит их всему: как нужно вести себя с женщиной, как ухаживать, заботиться, то, конечно, я чувствую себя принцессой. Хотя иногда принцесса превращается в Золушку», — рассказала Регина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Влад Топалов рассказал о конфликтах с Региной Тодоренко.

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:38
Приказ — зачистить от населения: пленный боевик ВСУ рассказал о содеянных в Русском Поречном зверствах
5:15
«Молюсь на него»: Регина Тодоренко считает Влада Топалова лучшим отцом и мужем
4:52
Безопасность в опасности: скандал разгорелся в Петербурге из-за закупки систем для школ
4:36
Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая
4:15
Пожар произошел в административном здании в Екатеринбурге
3:42
«Не хотят рисковать отдыхом»: как политический кризис в Абхазии ударил по туризму

Сейчас читают

«Я хотел бы»: Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
«Не хотят рисковать отдыхом»: как политический кризис в Абхазии ударил по туризму
Мэтру российской эстрады — 83: Лев Лещенко принимает поздравления с днем рождения
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год