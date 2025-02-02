Ход Канады: Трюдо пообещал «реальные последствия» для США за введение пошлин

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Премьер-министр Канады Трюдо анонсировал введение 25% пошлин для США

Трюдо пригрозил США «реальными последствиями» после введения пошлин

Фото: www.globallookpress.com/Chris Young

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Ответные меры ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам, в том числе урану, стали и алюминию.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в обращении к гражданам страны, что импортные пошлины, введенные США в отношении Канады, больно аукнутся самим американцам. Трюдо пообещал ввести ответные 25-процентные пошлины.

Ответные меры лишат Вашингтон критически важных товаров, среди которых уран, сталь и алюминий, предупредил Трюдо.

Канадский премьер также отметил, что Вашингтон нарушил соглашения о свободной торговле между США и Канадой.

Мексика ранее объявила о введении против США ответных пошлин для защиты своих интересов, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.

Не оставили без реакции решение Вашингтона и в Китае. КНР подаст иск в ВТО (Всемирная торговая организация) в ответ на тарифы США и примет соответствующие контрмеры, заявили в Минкоммерции Республики.

Ранее в этот день президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады (25%) , Мексики (25%) и Китая (10%). Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social, подчеркнув, что принял это решение в связи с тем, что из этих стран в США приезжает наибольшее количество нелегальных мигрантов. Последние, по мнению президента, несут прямую угрозу государству. К тому же, из Мексики, Канады и Китая в Соединенные штаты осуществляются поставки наркотиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая.

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Ход Канады: Трюдо пообещал «реальные последствия» для США за введение пошлин

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