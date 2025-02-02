«Абсолютный красный флаг»: Ким Кардашьян назвала худшее качество возлюбленного

С отцом четверых детей знаменитость развелась всего несколько лет назад.

Звезда реалити-шоу Ким-Кардашьян не приемлет в мужчинах высокомерие. Об этом она рассказала в подкасте Эрин и Сары Фостер.

«Мой абсолютный красный флаг — это когда кто-то не относится к другим с уважением даже когда никто не смотрит. Неважно, кто эти люди, чем они занимаются», — заявила Кардашьян.

Звезда отметила, что войти в ее жизнь не так просто. Партнер должен обладать высокой, но здоровой самооценкой и уверенностью в себе, чтобы справиться с вызовами, которые могут возникнуть. Особенно важно, чтобы моральные принципы и жизненные ценности в паре совпадали, так как это и станет основой для крепких отношений.

Не менее важным в желаемых взаимоотношениях Ким считает принятие ее детей от предыдущего брака с рэпером Канье Уэстом. Пара развелась в 2022 году, после восьми лет брака. За совместные годы их жизни на свет появились две дочери и два сына.

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