Три человека погибли и один пострадал в ДТП с тремя авто в Амурской области

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Смертельная авария произошла на 1209 километре автодороги «Амур».

Три человека погибли и один пострадал в ДТП с тремя авто в Амурской области

Фото: Telegram/Госавтоинспекция Амурской области/gibdd28

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Три человека погибли и один пострадал в столкновении трех легковых автомобилей в Магдагачинском округе Амурской области. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Уточняется, что авария произошла около 16.00 по местному времени на 1209 километре автодороги «Амур». Там столкнулись Toyota Fielder и два автомобиля Kia.

В результате происшествия три человека от полученных травм скончались на месте, один госпитализирован с травмами. Обстоятельства и причины трагедии выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа МВД России.

В этот же день в Комсомольске-на-Амуре 59-летний мужчина лишился ноги и получил множество переломов из-за наезда автомобиля на пешеходном переходе. За рулем машины была 22-летняя девушка, которая с 2022 года семь раз нарушала правила дорожного движения и привлекалась к административной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массовом ДТП на внешней стороне 36-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).

Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:09
«Музыку не запретить»: как на Западе наказывают за любовь к русским песням
17:52
«Не надо кичиться»: Ирина Безрукова прокомментировала модный скандал с женой Петросяна
17:43
В Музее Победы в Москве отметили 82-ю годовщину Сталинградской битвы
17:36
После аномально теплой зимы: синоптик спрогнозировал ранний приход лета в России
17:20
Актер и режиссер Виктор Савкин скончался на 86 году жизни
17:11
«Темно и страшно»: что видел Кушанашвили в момент клинической смерти

Сейчас читают

«Встанут у ноги хозяина»: Путин заявил, что Трамп наведет порядок в Европе
Тулуп, скамейка и голубая лошадка: ТОП находок в канализации за 2024 год
Безопасность в опасности: скандал разгорелся в Петербурге из-за закупки систем для школ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год