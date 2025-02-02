Три человека погибли и один пострадал в ДТП с тремя авто в Амурской области

Три человека погибли и один пострадал в столкновении трех легковых автомобилей в Магдагачинском округе Амурской области. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Уточняется, что авария произошла около 16.00 по местному времени на 1209 километре автодороги «Амур». Там столкнулись Toyota Fielder и два автомобиля Kia.

В результате происшествия три человека от полученных травм скончались на месте, один госпитализирован с травмами. Обстоятельства и причины трагедии выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа МВД России.

В этот же день в Комсомольске-на-Амуре 59-летний мужчина лишился ноги и получил множество переломов из-за наезда автомобиля на пешеходном переходе. За рулем машины была 22-летняя девушка, которая с 2022 года семь раз нарушала правила дорожного движения и привлекалась к административной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массовом ДТП на внешней стороне 36-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).