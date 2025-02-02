В Музее Победы в Москве отметили 82-ю годовщину Сталинградской битвы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 25 0

Гостей мероприятия встречали реконструкторы в военной форме времен Великой Отечественной войны.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага; 5-tv.ru

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Мероприятие в честь 82-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве прошли в музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» («Г. О. Р. А.») Музея Победы в Москве. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Гостей мероприятия встречали реконструкторы в военной форме времен Великой Отечественной войны. Они рассказывали о легендарной битве на Волге, показывали советские укрепления, учили метать гранаты и обращаться с оружием советских солдат 1941–1945 годов.

Посетители побывали в настоящем армейском блиндаже, где с ними общался боец Красной Армии, а также в санитарном вагоне, где им показали, как военные медики оказывали помощь раненым солдатам.

Также организаторы представили экспозицию военной техники, которая участвовала в Сталинградской битве и провели викторину по истории Великой Отечественной войны.

Заместитель директора музея «Г. О. Р. А.» Павел Кидисюк отметил, что музей старается идти в ногу со временем, быть актуальным и привлекательным в первую очередь для молодого поколения, которому интересна так называемая иммерсивность — технологии расширенной реальности, создающие эффект погружения.

«В иммерсивных технологиях заложена возможность самому поучаствовать и попробовать оказаться на том месте, на котором побывали наши деды и прадеды в те самые героические времена», — пояснил Кидисюк.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участниками новогоднего квеста Музея Победы стали около девяти тысяч детей.

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