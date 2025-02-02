Силы ПВО ликвидировали два украинских дрона над Белгородской и Ростовской областями

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Сбито два украинских дрона над Белгородской и Ростовской областями

уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата

Фото: www.globallookpress.com/© Ilan Assayag

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Вражеские БПЛА совершали атаки в период с 20:00 по 21:10 мск.

Над Белгородской и Ростовской областями в период с 20:00 по 21:10 по московскому времени силами ПВО сбито два украинских дрона. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В период с 20.00 до 21.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Ростовской областей», — сказано в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские ПВО уничтожили четыре украинских дрона над территорией страны. Атакам подверглись Курская и Белгородская области, а также республика Крым. Силы противовоздушной обороны сработали над акваторией Черного моря, а также над территорией населенных пунктов. В период с 13:20 по 14:50 в российском воздушном пространстве были обнаружены беспилотные летательные аппараты.

Над Курской областью ликвидировано два беспилотника, в то время как над Белгородской и у побережья Республики Крым — по одному летательному аппарату. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Информации о пострадавших или значительных разрушениях ведомство не предоставляло.

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