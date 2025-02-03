Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на Камчатке

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,3

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Землетрясение магнитудой 4,3 прошло в Камчатском крае. Об этом сообщили на официальном сайте Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

Очаг сейсмической активности располагался на расстоянии 87-ми километров от поселка и порта края Усть-Камчатска. Сотрудниками ведомства было установлено, что эпицентр находился на глубине 62-х километров.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Несколькими днями ранее, 25 января, у восточного побережья полуострова было зафиксировано землетрясение с такой же магнитудой. Эпицентр сейсмособытия находился в Тихом океане в 107 километрах юго-восточнее города Петропавловск-Камчатский. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на Камчатке активизировался вулкан Безымянный. Уточнялось, что выбросы пепла будут способны подниматься до восьми тысяч метров над уровнем моря.

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