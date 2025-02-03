Как три сестры: актриса Екатерина Климова показала дочерей

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 48 0

Актриса Екатерина Климова снялась со своими дочерями

Актриса Екатерина Климова сняла тренд со двумя дочками в соцсети

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Подписчики звезды оценили, как она сохранилась.

Актриса театра и кино Екатерина Климова опубликовала в личном блоге видеоролик, на кадрах которого присутствуют обе ее дочери. Об этом пишет издание 7Дней.ru.

Знаменитость вместе со старшей дочкой Лизой и младшей Беллой танцует под хит Влада Дарвина «Три сестры». Сейчас под эту песню блогеры активно снимают вертикальные видео, создав таким образом тренд.

Фото: Instagram*/klimova___ekaterin

Расположились девушки по росту. Екатерина надела пышное платье и встала позади, Елизавета в черном брючном костюме по центру, а самая маленькая Белла в белом сарафане перед камерой.

«Напишите, как проходит ваше воскресенье?» — прокомментировала артистка пост.

Подписчики начали активно делиться своим мнением об увиденном. Они заметили, что Климова больше похожа на третью сестру, чем на маму, оценив молодость и привлекательность женщины.

«Катюша, какие девчонки у тебя. И сама как девчонка»;

«Мама, как сестренка»;

«Три красавицы»;

«Дочь старшая похожа на Анджелину Джоли», — писали поклонники.

Замужем Екатерина была три раза и у нее четверо детей. От первого мужа Ильи Хорошилова она родила дочь Лизу. Во втором браке с актером Игорем Петренко родились двое сыновей — Матвей и Корней. Третьим супругом стал актер Гела Месхи, которому артистка родила дочку Беллу. С 2019 года они в разводе. Бывшие возлюбленные остались в теплых отношениях ради ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Гела Месхи раскрыл правду о своей возлюбленной.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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