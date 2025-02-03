Российские военные корабли вышли в Японское море в рамках учений

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На выходе из бухты Золотой Рог моряки отработали оборону от воздушных и морских беспилотников.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Российские военные корабли вышли в Японское море для обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» будут сопровождать танкер «Печенга» во время дальнего похода.

Сразу на выходе из бухты Золотой Рог моряки отработали оборону от воздушных и морских беспилотников. Впереди у экипажей запланированы масштабные учения по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника и работе ПВО в море.

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