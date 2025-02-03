Избыточный вес часто сопровождают сердечно-сосудистые болезни.

Накопление жира в мышцах является риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. О типах и последствиях ожирения в разговоре с изданием Газета.ру поделился бариатрический хирург и доктор медицинских наук Владимир Самойлов.

Главным резервом организма, из которого тот черпает энергию, считается белый жир, который откладывается под кожей в области живота, бедер и рук, а также вокруг органов.

«Этот жир участвует в гормональной регуляции, влияя на уровень эстрогена, лептина, инсулина и кортизола», — сообщил врач.

В меру данный тип жира нужен, но на фоне его избытка могут начаться различные заболевания: диабет второго типа, сердечно-сосудистые осложнения, гормональный дисбаланс, проблемы с почками и печенью, а также различные осложнения при беременности.

Следующий тип жира — висцеральный. Он может сосредотачиваться вокруг печени, кишечника и сердца. На ранних стадиях его сложно распознать.

«Он активно выделяет воспалительные молекулы и гормоны, повышая вероятность развития диабета, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний», — объяснил Самойлов.

Внутримышечный жир снижает двигательные функции мышц и провоцирует воспаления, ухудшая работу сердечных микрососудов. Он откладывается между мышечными волокнами и может вызвать как сердечный приступ, так и острую недостаточность органа. Оба состояния могут привести к летальному исходу.

Эксперт отметил, что лишняя жировая ткань — причина сбоя всех систем организма.

«Ожирение — это хроническое рецидивирующее заболевание, которое может привести к развитию целого ряда сопутствующих проблем, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, гормональные нарушения, проблемы с суставами и даже бесплодие», — напомнил он.

Переедание и малоподвижный образ жизни специалист назвал главными причинами ожирения. Важно поддерживать баланс между потреблением и расходом энергии. Также Самойлов советует следить за индексом массы тела. Если он выше 25, то это говорит о наличии лишнего веса.

При серьезных проблемах со здоровьем важно вовремя обращаться к специалисту, чтобы избежать развития осложнений.

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