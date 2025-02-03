ВКС России сбили украинский самолет Су-27

Военно-космические силы России сбили истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Место атаки на данный момент не называется.

В военном ведомстве отметили, что средства ПВО также сбили три управляемые авиабомбы Hamme, 33 снаряда РСЗО HIMARS и 559 дронов.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, силами наших ракетных войск и артиллерии поражены объект энергетики, обеспечивающий действия ВСУ, инфраструктура военных аэродромов. Также нанесены удары по цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов.