ВКС России сбили украинский самолет Су-27

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Срочная новость 50 0

Район уничтожения тяжелого истребителя не уточняется.

ВКС России сбили украинский самолет Су-27

Фото: www.globallookpress.com/Aleksandr Gusev

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Военно-космические силы России сбили истребитель Су-27 Воздушных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Место атаки на данный момент не называется.

В военном ведомстве отметили, что средства ПВО также сбили три управляемые авиабомбы Hamme, 33 снаряда РСЗО HIMARS и 559 дронов.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, силами наших ракетных войск и артиллерии поражены объект энергетики, обеспечивающий действия ВСУ, инфраструктура военных аэродромов. Также нанесены удары по цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов.

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