Министр просвещения Кравцов доложил Путину о строительстве новых школ и детсадов

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 30 0

Удалось перевыполнить план по возведению учебных учреждений.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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В России продолжается активное строительство новых детских садов и школ в рамках национального проекта «Образование». Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Реализация национального проекта „Образование“. Мы все сделали в срок и все показатели выполнены. В части школ вы давали поручение — 1,3 тысячи школ до конца 2024 года. Мы перевыполнили, очень успешная программа», — рассказал Кравцов.

Министр просвещения также отметил, что было построено 1680 детских садов. Кроме того, с 2022 года стояла задача провести капитальный ремонт в 3,5 тысячи учебных учреждений. План удалось перевыполнить. Отремонтировали на тысячу школ больше.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на территории бывшего Тушинского аэродрома в Москве завершено строительство новой школы. Для учителей и учеников в школе созданы универсальные и специализированные кабинеты, а также пространство, напоминающее университетский кампус, с оборудованными лабораторно-исследовательскими комплексами. Школа станет частью московского школьного комплекса № 58 и примет своих учеников в наступающем учебном году.

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