От чистого сердца: как «Добрая елка» помогла исполнить мечты маленьких москвичей

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 21 0

Собянин поблагодарил москвичей за участие в акции «Добрая елка»

От чистого сердца: как «Добрая елка» помогла исполнить мечты маленьких москвичей

Фото: mos.ru

Горожане и сотрудники различных учреждений города осуществили более 1700 желаний.

Одной из ключевых благотворительных инициатив в рамках проекта «Зима в Москве» стала акция «Добрая елка». Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге поблагодарил москвичей, которые, участвуя в акции, помогли исполинть десткие мечты.

Простые москвичи, сотрудники госуучреждений и представители коммерческих и некоммерческих организаций приняли участие в акции и осуществили более 1700 желаний детей. Чаще всего ребята хотели получить в подарок эмоции — побывать на новогодних представлениях, в театре, цирке или поближе познакомиться с профессией мечты.

«Рассчитывали завершить эту акцию в последний день февраля. Но пришлось сделать это на месяц раньше — на елочках просто не осталось невыполненных желаний», — отметил градоначальник.

Один из подопечных организации «Единая семья» — Денис — увлекается всем, что связано с военными и спасателями. Мальчик в будущем планирует выбрать одну из этих профессий. На «Доброй елке» мальчик загадал желание — поездку на спецтехнике для спасаталей. В итоге семью Дениса пригласили на поисково-спасательную станцию «Строгино», где сотрудники МЧС показали, как они работают, продемонстрировали технику и даже прокатили мальчика на судне на воздушной подушке.

Макар, который увлекается техникой, он побывал в кабине машиниста метро. Его сестры — Катя и Рита, занимающиеся в инклюзивной театральной студии, посетили цирковое представление.

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