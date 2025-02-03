Политик призвала найти дальнейшие решения по финансированию Киева.

Евросоюз должен не только продолжать поставлять военную помощь Украине, но и увеличивать ее. Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на конференции послов стран сообщества в Брюсселе.

Каллас отметила, что Евросоюз с начала боевых действий на Украине направил Киеву 134 миллиарда евро, в том числе 50 миллиардов на военные нужды. Тем самым он стал крупнейшим международным донором Украины, и о сокращения поддержки не может быть и речи, заявила политик.

«Нельзя говорить о том, чтобы делать меньше, когда мы должны делать больше. Если есть воля, найдется и способ. Я хочу, чтобы мы нашли дальнейшие решения по финансированию для Украины», — подчеркнула Каллас.

Поддержка Украины должна стать приоритетной для Евросоюза, так как Россия «представляет собой экзистенциальную угрозу» для него, считает глава евродипломатии.

Президент* Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press накануне заявил, что понятия не имеет, куда делись выделенные США 200 миллиардов долларов на военную помощь. По его словам, Киев получил от Вашингтона лишь немногим более 76 миллиардов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2024 году экспорт вооружений ФРГ достиг рекордных 13 миллиардов евро, более половины из которых приходится на Украину.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.