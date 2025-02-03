SHAMAN и Мизулина приехали в школу № 1409 с концертом и автограф-сессией

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 68 0

Учебное заведение выиграло в конкурсе, который совместно провели популярный певец и общественный деятель.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный как автор-исполнитель SHAMAN, и глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина посетили московскую школу № 1409 с концертом и автограф-сессией. Именно это учебное заведение выиграло в конкурсе, ранее объявленном популярным певцом и общественным деятелем. Эксклюзивные кадры мероприятия появились в распоряжении 5-tv.ru.

Приезд SHAMAN и Мизулиной произвел настоящий фурор в школе. Уже на самом входе их приветствовали громкими овациями. Встретить знаменитостей собрались сотни учеников и коллектив учебного заведения. Всем им певец и общественница подписали и подарили заранее подготовленные фотографии. И, конечно, SHAMAN исполнил для них своих хиты. 

Конкурс среди школ, который провели Дронов и Мизулина, стартовал 24 января и заключался в том, чтобы собрать как можно больше обращений к певцу и общественнице в специально созданном боте @schoollottery_bot.

Школьники активно включились в процесс и за несколько дней прислали свыше 200 тысяч одиночных и коллективных видеообращений к знаменитостям. Многие подошли к конкурсу творчески и записывали обращения в стихах и даже песнях. Самые интересные, творческие и трогательные SHAMAN опубликовал в своем Telegram-канале.

Номера школ, ученики которых участвовали в конкурсе, затем поместили в специальный барабан. Повезло школе № 1409, чей номер SHAMAN и Мизулина вынули первым. Однако конкурс на этом не заканчивается. Певец и общественница обещают посещать школы до 1 сентября.

Недавно стало известно, что в репертуаре школьных уроков музыки могут появиться композиции SНАМАN и Олега Газманова. В Минпросвещения решили кардинально пересмотреть существующую программу. Ее хотят сделать современной, а главное — интересной для учеников.

В ведомстве отметили, что сейчас многие школьники попросту не воспринимают «музыку» серьезно, хотя это такой же обязательный предмет, как русский язык и математика.

Одной из важных задач обновленной программы станет воспитание патриотизма и любви к родине. Отвечать за подбор будет группа экспертов. Известно, что в нее войдут дирижер Валерий Гергиев и оперный певец Ильдар Абдразаков, а также представители Института имени Щукина и академии имени Гнесиных.

Ранее певец и депутат Госдумы Денис Майданов сообщил 5-tv.ru, что список современных патриотических композиций и авторов, которых предлагается включить в школьную программу, сейчас обсуждается в нижней палате парламента.

Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
Месяц страсти и ревности: любовный гороскоп на февраль 2025

Последние новости

17:05
Двое мужчин ранены при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области
17:05
Море западного оружия: что происходит в освобожденном селе Плехово
16:59
Сахалин тонет в снегу: высота сугробов превысила два метра
16:49
«Мы должны делать больше»: Каллас исключила сокращение помощи ЕС Украине
16:36
SHAMAN и Мизулина приехали в школу № 1409 с концертом и автограф-сессией
16:35
Собянин: портал mos.ru предлагает более 200 инструментов для бизнеса

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: страсти по украинскому транзиту, газ в ЕС дорожает
«Поперлась за ними»: как Анна Седокова отбила Яниса Тимму у жены
Это не «голая вечеринка»: Канье Уэста и Бьянку Цензори прогнали с церемонии «Грэмми»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год