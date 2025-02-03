Двое мужчин ранены при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 60 0

Боевики обстреляли хутор Церковный.

Двое мужчин ранены при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Двое мужчин получили ранения во время атаки украинского дрона в хуторе Церковный Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших с осколочными ранениями в состоянии средней степени тяжести бригады СМП доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он в своем Telegram-канале.

Помимо этого, в результате вражеской атаки был поврежден частный дом в поселке Дубовое. Оперативные службы проводят работы на месте происшествия. Информацию о последствиях уточнют, отметил Гладков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку пострадали два человека. Боевики использовали для ударов беспилотники. Об этом сообщил глава Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
 

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