Важно тщательно спланировать: как правильно путешествовать с котом

Начать подготовку нужно не менее чем за месяц до поездки.

Путешествие с котом дает возможность разделить положительные эмоции с хвостатым, создать новые, а также не тратиться на передержку. Однако к таким поездкам нужно заранее тщательно подготовиться. Также во время путешествий нужно создать для кота благоприятные условия. Как именно этом сделать, рассказал зоопсихолог Всеволод Баринов в беседе с URA.RU.

Начать подготовку нужно не менее чем за месяц до поездки. В первую очередь необходимо посетить с питомцем ветеринара, сделать прививки и оформить ветеринарный паспорт. Для путешествий за границу могут потребоваться дополнительные документы и процедуры.

Далее нужно приучить кота к переноске. Можно начать с небольшого пребывания в ней — примерно пять-десять минут, постепенно увеличивая время. Внутрь стоит положить что-то мягкое, игрушки и лакомства. Оставлять кота одного в авто нельзя, особенно в жаркую погоду.

«Если кот сильно нервничает или его укачивает в дороге, проконсультируйтесь с ветеринаром о возможности применения успокоительных средств. Не давайте лекарства без назначения специалиста», — сказал Баринов.

Путешествиям на самолете нужно уделять особое внимание. У авиакомпаний свои требования к перевозке животных. Известно, что в салон допускаются коты весом до восьми килограммов в переноске. Контейнер можно размещать под сиденьем впереди. Кроме того, за шесть часов до вылета нужно прекратить кормление питомца и обеспечить доступ к воде.

Путешествие на поездах дальнего следования с котами тоже предусматривает определенные правила. На питомца нужно купить отдельный билет. Во время поездки хозяева должны следить за самочувствием и поведением любимца. При себе нужно иметь запас воды, корма, переносной лоток и игрушки. Гулять с котом можно на длительных остановках, а вот в вагоне лучше его не выпускать.

С 1 января 2024 года в России обновились правила перевозки животных в поездах дальнего следования. Речь идет о маленьких четвероногих друзьях, которые транспортируются в перевозке.

Так, пассажиры поездов ФПК могут провозить питомцев в купе повышенной комфортности. При этом им не нужно выкупать все четыре места. В стоимость включено питание (ужин или завтрак, вода, чай), постельные принадлежности, дорожный набор, тапочки, газеты и журналы.

Также если пассажир выкупает целое купе для перевозки большой собаки, то нужно оформить на питомца бесплатный билет. Прежде этого в правилах РЖД не было. Еще при выкупе купе можно перевозить до четырех больших собак или переносок с любимцами, независимо от количества занятых мест.

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