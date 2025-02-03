В России в рамках национального проекта «Образование» построено более полутора тысяч школ и примерно столько же детских садов.

О проделанной работе и новых масштабных проектах Владимиру Путину в Кремле рассказал министр просвещения РФ. Говорил Сергей Кравцов и о патриотическом воспитании школьников.

Здесь одна из главных целей — сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Корреспондент «Известий» Игорь Балдин изучил тему.

Образование в стране развивается так бурно, что порой не успеваешь запоминать все эти названия — «Лекториум», «Кванториум», технопарк, «Точка роста». Но ведь главное, что за ними не одни слова.

Так, например, современные лаборатории теперь создают не только в городах-милионниках. В Курске построили сразу две инновационные школы, где старшеклассники собирают роботов. В таких лабораториях ученики уже сейчас включаются в свою будущую профессию, работая с современными приборами.

Связка школа-вуз-производство становится крепче во многом благодаря специализированным классам. Есть даже такие, где готовят будущих специалистов агропрома.

«Это один из наших опытных цыпленков. Можете посмотреть, он уже хорошо растет, оперение теряет», — показал ученик агрокласса.

«Мы создали в 74 регионах порядка 200 агроклассов. Реализация национального проекта „Образование“ — мы все сделали в срок, все показатели выполнены. В части школ Вы давали поручение — 1300 школ до конца 2024 года. Мы перевыполнили, очень успешная программа», — доложил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«А детские сады?» — поинтересовался российский лидер.

«Построили 1680 детских садов», — добавил министр.

На встрече с президентом министр просвещения оперирует цифрами, поясняя, что 2024-й стал годом большой стройки — столько новых школ и колледжей не возводили еще никогда. И, что важно, среднее профессиональное образование — это уже давно не ПТУ из 1990-х, а классы, где есть самое современное прикладное оборудование.

Больше всего работы — от капремонта и модернизации школ до оснащения учебниками и переподготовки кадров — сейчас в новых российских регионах.

«Повысили квалификацию всех учителей, ввели стандарты российские восстанавливаются школы», — отметил Кравцов.

На территориях, что в 2022 году стали частью России, еще недавно были совсем другие учебники, где восхваляли Бандеру и пестовали ОУН-УПА*. Поэтому особое внимание сейчас уделяют истории, без знания которой легко забыть, кто мы.

«Мы активно развиваем проект „Без срока давности“. Это проект о том, что нельзя забывать преступления нацистов, которые были в отношении мирного населения», — сказал Кравцов.

«Масштаб этих преступлений просто колоссальный», — указал Путин.

Теперь в российских школах единые учебники истории, общие стандарты образования. Многое из того, от чего успели отказаться в непростые годы, теперь возвращают — ОБЖ и труд, например.

Планку образования повышают, и российские ученики снова побеждают на международных олимпиадах — в прошлом году по физике, химии и биологии.

«Собраться, не запаниковать и сделать то, что можешь — это, наверное, было самым сложным», — поделился двукратный победитель ВСОШ по биологии Виталий Гагарочкин.

То, что касается высшего образования, здесь тоже, кажется, все возвращается на круги своя. К 1 сентября 2026-го Россия от Болонской системы перейдет на свою собственную.

«Мы в правительстве приступили к стратегии развития образования до 2040 года и просим вас поддержать», — сказал Кравцов.

«Хорошо, спасибо», — ответил президент.

На этом министр закончил доклад. Как будет выстроена та самая стратегия образования на ближайшие 15 лет — пока интрига повисает в воздухе.

* — запрещенная в РФ экстремистская организация.