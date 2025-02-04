Разворовали по дороге в Киев: Зеленский не досчитался $100 млрд помощи США

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Зеленский не досчитался $100 млрд помощи США и обвинил американских чиновников

Фото, видео: Reuters/Yves Herman; 5-tv.ru

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На каком этапе деньги осели в чьих-то карманах — покажет расследование.

В штаб-квартире НАТО всерьез задумались о смене власти на Украине. Это данные, которые удалось получит нашей Службе внешней разведки.

Сообщается, что руководство Альянса хочет заморозить конфликт, усадив стороны за один стол переговоров. Но в Брюсселе понимают, что главной помехой для реализации такого сценария является Владимир Зеленский.

Он сам издал указ, запрещающий вести какие-либо консультации с Москвой, а потом у него просто истек срок президентских полномочий, и он перестал быть главой государства, хотя до сих пор занимает кабинет в офисе на Банковой.

И вот чтобы вернуть актера к привычному делу представители НАТО собираются дискредитировать его, а фактически просто обнародовать правду: о присвоении 1,5 миллиарда долларов, о выводе на зарубежные счета денежного довольствия погибших боевиков ВСУ и даже о продаже западных вооружений в Африку.

То, что его готовятся вышвырнуть на улицу, похоже, понимает и сам Зеленский. Не случайно в своем последнем интервью для Associated Press он публично начал считать выделенную ему Вашингтоном помощь и пришел к тому, что по бумагам ему дали 177 миллиардов долларов, а на самом деле он получил только 75.

Понятно, на что намекает главный собиратель западных выделений. По его мнению, потерянные 100 миллиардов просто остались в карманах у чиновников, политиков и бизнесменов США — так что спрашивать надо с них. Тем более эта работа в Штатах уже ведется.

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