США на 30 дней приостановят введение импортных пошлин на товары из Канады

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 13 0

Трамп предлагал стране стать 51-м американским штатом, чтобы не платить указанные суммы.

США приостановят введение импортных пошлин на товары из Канады

Фото: www.globallookpress.com/© Ethan Cairns

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США на 30 дней приостановят назначение пошлин на импорт товаров из Канады. Об этом объявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо после окончания переговоров с президентом Америки Дональдом Трампом.

В разговоре политиков был поднят вопрос о незаконном обороте запрещенных веществ. На данный момент Оттава готова потратить 1,3 миллиарда долларов, чтобы обеспечить охрану границы Канады и США. Такая мера направлена на борьбу с трафиком синтетического опиоида фентанила. В связи с чем на границу будет направлено более 10 тысяч сотрудников охраны, а также новые вертолеты и специализированная техника.

До этого Трамп выдвигал условие, на основании которого Канада сможет выплачивать торговые пошлины и рассчитывать на защиту вооруженных сил США, если войдет в их состав как 51 штат.

Лидер государства также заявлял, что будут введены пошлины на товары из КНР, Канады и Мексики. С 1 февраля для Мексики и Канады они составят 25%, для КНР — 10%.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США сообщили о планах Трампа прекратить финансирование БАПОР.

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