«Просто жить»: NILЕТТО поделился своими приоритетами в отношениях с любимой

Одиноким фанатам исполнитель также порекомендовал получать наслаждение от жизни.

Треки певца NILЕТТО (настоящее имя — Данил Прытков. — Прим. ред.) попадают в сердце каждой девушки, поскольку в них он рассказывает об иногда непростых взаимодействиях пар в современном мире. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru исполнитель хита «Краш» поделился о личном видении любви и о приоритетах в отношениях с избранницей. Артист принял участие в проекте «Акустика» на радиостанции «Европа Плюс», где исполнил свои главные хиты в новом звучании.

«Не думаю о каких-либо ценностях. Я просто живу с человеком. Мне с ним либо комфортно, либо нет», — искренне ответил музыкант.

Также NILЕТТО с улыбкой отметил, что во взаимоотношениях с девушкой старается ни о чем не думать. Вероятно, артист предпочитает не усложнять свою романтическую связь возвышенными размышлениями о принятых стандартах.

«Я просто получаю от жизни удовольствие», — сказал он.

Поклонникам певец также дал совет о том, как справится с одиночеством, если у них еще нет пары.

«Меньше думать. Больше просто жить», — рекомендовал артист.

С любимым человеком исполнитель разделяет радостные и грустные моменты. На работу певец также находит свободное время. По его словам, он успевает как писать музыку, так и поддерживать отношения с девушкой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что NILЕТТО показал фанатам свою возлюбленную.