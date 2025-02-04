Трамп предложил Украине менять редкоземельные металлы на помощь США

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Он добавил, что хочет обеспечить безопасность поставок.

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Pavlo Gonchar; 5-tv.ru

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В офисе Зеленского запаниковали из-за требований США провести президентские выборы. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, тревогу в Киеве вызвало сближение позиций Вашингтона и Москвы — перед возможными переговорами. Сейчас Трамп торгуется с Киевом. Глава Белого дома заявил, что хочет завладеть редкоземельными металлами.

«Мы заявляем Украине, что хотим очень ценные редкоземельные металлы в качестве гарантии. Нам нужны гарантии. Мы протягиваем им руку помощи, мы даем им деньги, вооружение. Европа не поспевает за нами, они должны уравняться. Между нами с Украиной — океан, но Европа не делает этого. Это важнее для них, чем для нас, но они намного хуже нас в плане финансовой помощи. Они должны платить, по крайней мере, столько же, они действительно должны платить намного больше, чем мы, но, скажем, столько же, сколько и мы, но их затраты на миллиарды и миллиарды долларов ниже. Поэтому Мы хотим заключить сделку с Украиной, по которой они должны будут обеспечить поставки их редкоземельных металлов в обмен на нашу помощь», — сказал Трамп.

Речь об уране, литии и титане. Как минимум с 2020-го года исследовательские команды США и Европы активно изучают эти запасы. Стоимость их, по американским оценкам, составляет от двух до семи триллионов долларов.

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