Тонкости общения: как донести до мужчины свои желания

Этот процесс схож с написанием письма Деду Морозу.

Для того, чтобы мужчина услышал желания женщины, следует говорить о них напрямую. Об эффективном способе улучшить отношения рассказал практикующий психолог Александр Чудаков в беседе с 5-tv.ru.

Многие женщины убеждены, что партнер обязан угадывать их желания. Действительно, очень приятно, когда любимый человек умеет читать твои мысли и исполнять их. Однако в действительности такое редко случается, ведь способностью к телепатии никто не обладает.

Иногда мужчины неожиданно преподносят своим дамам подарки, о которых те давно мечтали. Сделать удачный выбор удается потому, что девушки демонстрируют интерес к тем или иным вещам, сами того не замечая. Но осторожные намеки или брошенные вскользь фразы — не самый лучший инструмент для коммуникации с мужчиной.

Мужчины не реагируют на намеки не потому, что безразличны к своей женщине или глупы. Дело в том, как устроен мозг представителей сильного пола: они склонны концентрироваться на одном процессе. Если ваш партнер размышляет о своих проблемах, можете даже не пытаться намекать ему на что-либо.

Говорить о желаниях напрямую — лучший выход из данной ситуации. Главное, не делать это в форме претензии и не выставлять просьбу, как обязанность мужчины. Полезно будет вспомнить, как в детстве вы писали письма Деду Морозу, чтобы он не угадывал подарок, а точно знал, что класть под елку.

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