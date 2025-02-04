Армия России за сутки отразила три контратаки ВСУ в Курской области

Благодаря успешной и слаженной работе ВС РФ противник потерял до 345 боевиков.
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские военные отразили три контратаки ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Отражены три контратаки противника», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» также нанесли поражение технике и живой силе противника в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гончаровка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Заолешенка, Казачья Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Меловой, Мирный, Никольский, Новая Сорочина, Погребки, Правда, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.
В результате боевых действий противник за сутки потерял до 345 вражеских единиц. Кроме того, ВС РФ уничтожили два танка, боевую машину пехоты, 27 бронированных машин, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО «Тунгуска», бронетранспортер, четыре орудия полевой артиллерии, два миномета и 24 автомобиля.
Атака ВСУ на Курскую область
Утром 6 августа 2024 года украинские боевики напали на Курскую область. ВСУ совершили попытку прорвать оборону на государственной границе РФ и нанесли массированный удар по мирным районам региона.
От действий ВСУ погибли и пострадали мирные жители России. На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба.
- 4 февр
- ВСУ за сутки потеряли на курском направлении до 345 человек
- 4 февр
- Расчет FPV-дронов уничтожил разведгруппу ВСУ в Курской области
- 4 февр
- Изнасилования и пытки током: боевики ВСУ дали показания о своих преступлениях
- 3 февр
- Дрон ВСУ атаковал электроподстанцию в Рыльске Курской области
- 3 февр
- Море западного оружия: что происходит в освобожденном селе Плехово
- 2 февр
- Российские ПВО уничтожили четыре украинских дрона над территорией страны
- 2 февр
- За сутки ВСУ потеряли на курском направлении свыше 200 военных
- 2 февр
- СК возбудил дело в отношении командира бригады ВСУ за атаку на интернат в Судже
- 2 февр
- ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по школе-интернату в Судже
- 1 февр
- В Курской области формируют точный список пропавших без вести жителей региона
Читайте также
100%
2.13 102.49
0.36
Нашли ошибку?