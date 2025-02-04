«Меняется буквально все»: в чем особенность нового популярного проекта «Моя школа»

Программа стартовала в прошлом году с целью модернизации начальных учебных заведений столицы.

В Москве набирает обороты проект «Моя школа»: в прошлом году в его рамках обновили четыре пилотных учреждения, в этом году откроется 51 здание, а в следующем — еще 100 школ. Об этом аif.ru рассказала министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента образования и науки Ирина Каклюгина.

По ее словам, решение о запуске проекта «Моя школа» было принято мэром Москвы Сергеем Собяниным в связи с назревшей необходимостью ремонта старых учебных заведений наряду со строительством новых.

«Ежегодно в городе появляется порядка 50 новых образовательных объектов. Они отвечают всем современным требованиям и стандартам. Часть детей стала ходить в новые красивые школы с новым оборудованием, новой мебелью, абсолютно новым пространством. А часть оставалась в старых школах 1980-х или даже 1950-х годов постройки. Поэтому было принято решение модернизировать старые школы Москвы, довести их до уровня школ-новостроек», — пояснила Каклюгина.

Она подчеркнула, что школы, которые подвергаются ремонту и модернизации, по своему оснащению, уровню и удобству практически не уступают новым. Все они реконструируются по единому стандарту, при этом в них меняется буквально все. Например, обустраиваются трансформируемые кабинеты, в которых класс можно делить на небольшие группы, полностью преобразуются внеклассные пространства, по-новому оснащаются спортивные и рекреационные залы.

«Сделали душевые в раздевалках, которых раньше не было, как в самых современных московских спортивных клубах. То есть, когда ребенок заходит, он ощущает себя, как в модном клубе, где можно заняться фитнесом. Тот же самый подход к реконструкции столовых. В них не просто стоят в ряд столы со стульями, мы пытались сделать пространство, как в кафе. Там есть зоны с барными столиками, большие и маленькие столики», — рассказала министр.

По словам Каклюгиной, школы перестраиваются и переоборудуются с учетом того, что дети проводят в них почти весь день — не только посещает уроки, но и ходят на внеклассные занятия, творческие кружки, спортивные секции.

Министр подчеркнула, что проект «Моя школа» — беспрецедентный по своему масштабу не только в России, но и в мире. Он подразумевает полную модернизацию огромной сети образовательных учреждений.

По словам Каклюгиной, с реализацией программы «Моя школа» в полном объеме Москва возглавит мировой топ по качеству школьного образования, в котором сейчас занимает лидирующие позиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории бывшего Тушинского аэродрома в Москве завершено строительство новой школы на 825 учеников. В ней созданы универсальные и специализированные кабинеты, а также пространство, напоминающее университетский кампус, с оборудованными лабораторно-исследовательскими комплексами.