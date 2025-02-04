Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении борта AZAL

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Лайнер, летевший рейсом Баку — Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря возле города Актау.

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет о крушении борта AZAL

Фото: Azamat Sarsenbayev/ТАСС

Минтранс Казахстана опубликовал на своем сайте предварительный отчет о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) под Актау.

«Причиной потери несущих свойств крыла, наиболее вероятно, явилось влияние наземного обледенения», — говорится в документе.

Сообщается, что диспетчеры предупреждали перед крушением самолета AZAL в Актау о введении плана «Ковер» в Грозном.

Расследование продолжается.

Вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев 30 декабря 2024 года заявил, что предварительные результаты расследования крушения авиалайнера AZAL близ казахстанского города Актау будут объявлены в течение 30 дней.

Пассажирский самолет, принадлежащий AZAL, потерпел крушение утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно Embraer 190 летело по маршруту Баку — Грозный. В авиакатастрофе выжили 32 пассажира. Погибли, по последним данным, 38 человек. В их числе семь россиян. Еще девять граждан РФ выжили и были доставлены спецбортом МЧС в Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уголовное дело о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане передано в центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ для расследования.

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