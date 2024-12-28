Расследование крушения самолета в Актау передано в центральный аппарат СК РФ

Уголовное дело о крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане передано в центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ для расследования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Уголовное дело, возбужденное по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте, передано для всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России», — говорится в Telegram-канале СК.

Отмечается, что в рамках уголовного дела принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств произошедшего и причин авиакатастрофы.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудили ситуацию с крушением самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в казахстанском Актау.

«Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Накануне руководитель Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что в Грозном перед планируемой посадкой самолета авиакомпании AZAL был введен план «Ковер» из-за атак украинских беспилотников. Он предусматривает немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.

В то же время в районе аэропорта Грозного установился плотный туман, и на высоте 500 метров не было видимости. Командир самолета предпринял две попытки зайти на посадку, но безуспешно. После этого ему было предложено посадить воздушное судно в другом аэропорту, и он принял решение направиться в Актау.

Крушение самолета в Казахстане

Пассажирский самолет, принадлежащий Azerbaijan Airlines, потерпел крушение утром 25 декабря возле города Актау в Казахстане. Воздушное судно Embraer 190 летело по маршруту Баку — Грозный. В авиакатастрофе выжили 32 пассажира. Погибли, по последним данным, 38 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тела 24 погибших при крушении самолета вблизи города Актау в Казахстане будут доставлены в Баку.