«Бедолаги»: жена Петросяна ответила на критику Ирины Безруковой

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Татьяна Брухунова раскритиковала звезд за замечания по поводу реплик сумок

Брухунова — на критику Безруковой: Обо мне говорят сбитые летчики

Фото: Прокофьев Вячеслав/ТАСС

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Скандал вокруг знаменитостей не утихает.

Скандал вокруг супруги Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой разгорелся с новой силой. Недавно женщина в своем личном блоге в соцсетях обрушилась с критикой на тех, кто не может позволить себе оригинальные брендовые сумки. По мнению Татьяны, покупать подделки — нелепо.

За женщин с невысоким достатком вступились актриса Ирина Безрукова и Екатерина Гордон. Знаменитости напомнили Брухуновой, что сама она когда-то покупала копии люксовых брендов, а теперь, став «экспертом» по моде, поучает остальных.

Дальше — жарче. Татьяна не стала сидеть сложа руки. В ответ на очередную критику, она опубликовала пост, в котором яростно прошлась по всем своим оппонентам, называя их «неудачниками» и «псевдозвездами».

«Обо мне говорят небылицы, строят домогательства, снимают нелепые передачи. Кто это делает? Сбитые летчики!», — заявила Брухунова.

В этот раз Татьяна не скрывала своей уверенности и жестко заявила, что все эти люди «бедолаги», которые завидуют ее жизни.

«Я живу своей лучшей жизнью!» — заключила она, уверенная в своей правоте.

В этой перепалке Брухунова отметила, что готова бороться за свою репутацию и не позволит кому-либо унижать ее мнение.

Ранее 5-tv.ru сообщил о комментарии Ирины Безруковой на новый скандал с Татьяной Брухуновой.

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